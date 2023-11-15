مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: أسيرة لدى "حماس" أنجبت طفلًا في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ أسيرة لدى حركة "حماس" أنجبت طفلًا في غزة. وتتهم حركة "حماس" إسرائيل بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل عدد من الأسرى لديها يتضمن النساء والأطفال الذين يتواجدون في غزّة منذ 7 تشرين الأول، بينما تواصل القوات الإسرائيلية قصفها العنيف على القطاع، تزامنًا مع عمليات بريّة.

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