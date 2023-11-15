"القسام" أعلنت استهداف قوّة إسرائيلية وتحقيق إصابات بين قتيل وجريح وتدمير 11 آلية كليًا أو جزئيًا في غزة

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أنّ "منذ صباح اليوم تمكّن مجاهدونا من استهداف قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح، وتدمير 11 آلية صهيونية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أوضحت كتائب "القسام" أنّها استهدف حفّارًا عسكريًا إسرائيليًا "ترافقه قوة من جنود الاحتلال بعبوات مضادة للدروع وعبوة أخرى مضادة للأفراد شرق جحر الديك، ومجاهدونا أكدوا وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح".
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