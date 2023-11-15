مسؤول إسرائيلي: المفاوضات بشأن الأسرى تنضج وتتقدم نحو الاتفاق

أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، بأنّ المفاوضات بشأن الأسرى تنضج وتتقدم نحو الاتفاق. وتتهم حركة "حماس" الجانب الإسرائيلي بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل عدد من الأسرى لديها يتضمن النساء والأطفال الذين يتواجدون في غزّة منذ 7 تشرين الأول، بينما تواصل القوات الإسرائيلية قصفها العنيف على القطاع، تزامنًا مع عمليات بريّة.

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