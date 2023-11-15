سلام عرض وسفيرة ايطاليا الاوضاع في لبنان والمنطقة والتعاون الاقتصادي

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، سفيرة إيطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومباردييري، وجرى عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا، خصوصا على صعيد التعاون الإقتصادي والتجاري.

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