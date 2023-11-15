حمدان: أين أنتم يا أطباء لبنان ولو بالدعم الإنساني البحت مع أطفال مستشفى الشفاء

أشار أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين- المرابطون" العميد مصطفى حمدان، الى أنه "إنسانياً، أين أنتم يا أطباء لبنان، ولو بالدعم الإنساني البحت مع أطفال مستشفى الشفاء على أرض غزة الشموس في فلسطين".

ولفت حمدان، الى أن "إنسانيتكم خارج الإطار السياسي أهم من خوفكم من شيا، سفيرة الولايات المتحدة على الإجرام التي أعطت الأمر لدبح الأطفال الرضع أبناء فلسطين".