أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ "الاقتحام الوحشي الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في قطاع غزة جريمة حرب تتطلب محاسبة مرتكبيها" ولفتت إلى أنّ "الادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود مقر للمقاومة الفلسطينية في مستشفى الشفاء كاذبة". ويأتي ذلك بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المستشفى مدّعيًا وجود مركز وأسلحة للفصائل الفلسطينية، بينما يواصل استهداف مستشفيات القصاع تزامنًا مع قصف عنيف وعمليات بريّة.

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: الاقتحام الوحشي الإسرائيلي لمستشفى الشفاء جريمة حرب تتطلب محاسبة مرتكبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.