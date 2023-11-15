الجيش الإسرائيلي: ننفذ عملية محددة في مستشفى الشفاء في غزة

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إلى أنّ القوات الإسرائيلية تواصل العمل في منطقة مجمع الشفاء.
وزعم، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، أنّ القوات الإسرائيلية "تواصل التمشيط بمستشفى الشفاء بحثا عن مواد وأسلحة أخرى"، مدّعيًا أنّ "تنفيذ عملية محددة في مستشفى الشفاء في غزة".
ويأتي هذا التصريح في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية قصف المدنيين في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، تزامنًا مع عمليات برية بدأت الأسبوع الماضي.
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