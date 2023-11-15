24 نائباً بالكونجرس يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - بعث 24 نائبا ديموقراطيا بمجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، اليوم الأربعاء، برسالة تطالب الرئيس جو بايدن بدعم وقف لإطلاق نار لحماية مليون طفل بغزة.

وقالت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب في وقت سابق، إنها ممتنة لليهود الذين خرجوا في مظاهرات سلمية من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وطالبت رشيدة طليب، في جلسة في مجلس النواب الأمريكي للتصويت على قرار بتوبيخها بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة، بوقف إطلاق نار فوري من أجل إدخال المساعدات، وإطلاق سراح جميع الرهائن وأيضا المعتقلين الفلسطينيين".