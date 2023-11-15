انتهاكات الاحتلال تجرد غزة من الوقود ومستشفياتها من الأمان

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكبر مستشفى في غزة، وهو منشأة محاصرة مليئة بمئات المرضى، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة، والتي تقع في قلب الروايات المتضاربة حول الحرب ورمز قوي للمعاناة الفلسطينية.

وتعتبر إسرائيل مستشفى الشفاء هدفا رئيسيا في الصراع الذي أودى بحياة آلاف الفلسطينيين وتسبب في دمار واسع النطاق في غزة.

وتقول إسرائيل إن الشفاء هو موقع قيادة لحماس يقع تحت سيطرة المدنيين، دون تقديم أدلة مرئية – وهو جزء من اتهامها الأوسع بأن المسلحين يستخدمون الفلسطينيين كدروع بشرية. وينفي مسؤولو الصحة في حماس وغزة أن يكون هناك نشاط للمسلحين في الشفاء، ويقول الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان إن إسرائيل عرضت المدنيين للخطر بشكل متهور في سعيها للقضاء على حماس.

وفي الوقت نفسه، يهدد النقص المتفاقم في الوقود بشل تقديم الخدمات الإنسانية في جميع أنحاء غزة وإغلاق شبكة الهاتف المحمول والإنترنت.

عملية نهب

وقال منير البرش، المسؤول الكبير في وزارة الصحة في غزة، إن القوات الإسرائيلية قامت بنهب الطابق السفلي والمباني الأخرى في مستشفى الشفاء، بما في ذلك تلك التي تضم أقسام الطوارئ والجراحة.

أضاف عبر الهاتف من داخل المستشفى بعد ساعات من بدء المداهمة: «إنهم ما زالوا هنا». «المرضى والنساء والأطفال مرعوبون».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ «عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في المستشفى».

انتهاك دولي

وأثارت الغارة إدانات من الأردن والسلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي. وقال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث إنه «شعر بالفزع» من الغارة، قائلا إن حماية المدنيين «يجب أن تتجاوز كل المخاوف الأخرى».

وفي مرحلة ما، كان عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يبحثون عن الأمان من القصف الإسرائيلي يحتمون بالمستشفى، لكن معظمهم غادروا في الأيام الأخيرة مع اقتراب القتال. ولا يزال هناك بضعة آلاف من المرضى، بما في ذلك الأطفال المبتسرون، الذين أثار مصيرهم قلقا خاصا.

وقالت وزارة الصحة إن 40 مريضا، من بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم منذ نفاد الوقود من مولد الطوارئ في مستشفى الشفاء. وذكرت الوزارة أن 36 طفلًا آخرين معرضون لخطر الموت بسبب عدم توفر الكهرباء للحاضنات.

حظر الوقود

ولم تقدم إسرائيل أي إثبات لادعائها بأن المنشأة كانت تستخدم من قبل المسلحين وأنها كانت هدفا عسكريا كبيرا بما يكفي لتبرير المعركة التي عزلت المرضى لعدة أيام وحظر الوقود الذي أدى في نهاية المطاف إلى إغلاق المستشفى. مع وجود الحاضنات وغيرها من المعدات المنقذة للحياة.

ويمكن أن تفقد المستشفيات وضعها المحمي إذا استخدمها المقاتلون لأغراض عسكرية، ولكن يجب منح المدنيين الوقت الكافي للفرار، ويجب أن يكون أي هجوم متناسبًا مع الهدف العسكري.

وتعكس الظروف المتدهورة في مستشفى الشفاء الحرمان الأوسع في جميع أنحاء المنطقة المحاصرة.

ولم يتم تسليم أي مساعدات تقريبًا إلى الشمال الذي ظل بلا كهرباء أو مياه جارية منذ أسابيع. وقد فر حوالي ثلثي سكان المنطقة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ويضطر معظمهم الآن إلى الضغط على الجزء الجنوبي من الشريط الساحلي الضيق، حيث تتدهور الظروف أيضًا مع استمرار القصف هناك.

احتياج قليل

وبعد رفض السماح بدخول الوقود إلى غزة لأسابيع، غير مسؤولو الدفاع الإسرائيليون مسارهم في وقت مبكر من يوم الأربعاء للسماح بدخول حوالي 24 ألف لتر (6340 جالونًا)، لكن الوقود سيسمح فقط لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم الأونروا، بمواصلة جلب الإمدادات المحدودة من الغذاء والدواء من مصر.

وتقدم الوكالة الخدمات الأساسية لأكثر من 600.000 شخص يقيمون في المدارس المكتظة التي تديرها الأمم المتحدة وغيرها من المرافق في الجنوب.

وقال توماس وايت، مدير الأونروا في غزة، إنه في ظل القيود الإسرائيلية، لن يتم استخدام الوقود إلا لنقل المساعدات من مصر. وأضاف: «لا يوجد وقود للمياه أو للمستشفيات»، مضيفًا أن الموجود يعادل «9 % فقط مما نحتاجه يوميًا لاستمرار الأنشطة المنقذة للحياة».

وقالت هيئة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، إن قرار السماح بالوقود جاء بناءً على طلب الولايات المتحدة. وقد منعت إسرائيل جميع واردات الوقود منذ بداية الحرب، قائلة إن حماس ستستخدمه لأغراض عسكرية.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، إنها تعتمد على البطاريات للحفاظ على تشغيل شبكة الهاتف المحمول والإنترنت في غزة، وأنها تتوقع توقف الخدمات في وقت لاحق. وقد شهدت غزة ثلاثة انقطاعات سابقة في وسائل الاتصال الجماهيري منذ الغزو البري.

أزمة الوقود في غزة:

غزة تتلقى 9 % فقط من احتياجها اليومي من الوقود

تلقت نحو 23 ألف لتر من الوقود، أي 9 % فقط من احتياجها اليومي لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة في القطاع.

الوقود المقدم يقتصر فقط على نقل المساعدات من رفح، بحيث لا يستخدم للمستشفيات أو لتوفير المياه.

نفاد الوقود أدى إلى توقف جميع مضخات الصرف الصحي الثلاث في رفح، ومحطة تحلية المياه في خانيونس التي توفر المياه لمئات آلاف الأشخاص.

لن يتمكن نحو 70% من سكان غزة من الحصول على المياه النظيفة.