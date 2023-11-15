إيكواس تحث على الهدوء وسط التوترات الانتخابية في ليبيريا

ياسر رشاد - القاهرة - دعت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، جميع أصحاب المصلحة المشاركين في انتخابات الإعادة الرئاسية في ليبيريا إلى التزام الهدوء في انتظار النتائج الرسمية من اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأعربت بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لمراقبة الانتخابات في انتخابات 14 تشرين الثاني/نوفمبر عن قلقها العميق إزاء البيانات الاستفزازية والخطط المزعومة من جانب الجهات الفاعلة السياسية لإعلان النصر قبل الأوان.

وشددت على أهمية التحلي بالصبر وضبط النفس خلال هذه الفترة الحرجة.

وعلى الرغم من أن البعثة أثنت على الليبريين لإجرائهم الانتخابات بصورة سلمية عموما، فقد ناشدت المرشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم تجنب إصدار إعلانات سابقة لأوانها وانتظار الإعلان الرسمي للجنة الانتخابات الوطنية، هي الكيان الوحيد المكلف بموجب القانون بإعلان نتائج الانتخابات.

في بيان صدر في مونروفيا في 15 نوفمبر 2023 ، حثت بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جميع الأطراف على الالتزام بروح الوحدة الوطنية والالتزام بالالتزامات الموضحة في إعلان نهر فارمنجتون المنقح. وشددت البعثة على ضرورة أن يمارس جميع المرشحين وتحالفاتهم السياسية ومؤيديهم ضبط النفس وينتظروا النتائج الرسمية.

وأكد البروفيسور أتاهيرو جيغا، رئيس بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمراقبة الانتخابات في ليبيريا، والسفير عبد الفتو موسى (دكتوراه)، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على أهمية العملية الانتخابية السلمية، قائلا: "نناشد جميع أصحاب المصلحة احترام العملية الديمقراطية والسماح للجنة الانتخابات الوطنية بالوفاء بولايتها. ويمكن أن تضر الإعلانات السابقة لأوانها باستقرار ليبيريا".

وحذروا من أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى العنف وتقوض السلام والاستقرار اللذين تحققا بشق الأنفس في ليبريا.

وشددت اللجنة على أن الأفراد أو الجماعات التي تثبت مسؤوليتها عن هذه الأفعال سيخضعون للمساءلة.