إنهاء عضوية رئيس البرلمان واستقالة 3 وزراء.. ماذا يحدث في العراق؟

ياسر رشاد - القاهرة - بعد صراع سياسي طويل بين رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، قضت المحكمة الاتحادية العراقية إنهاء عضوية الحلبوسي، لتضع نهاية للأزمة، ما جعل رئيس مجلس النواب العراقي يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

واليوم الخميس، بحث رئيس البرلمان العراقى، المنتهية ولايته، محمد الحلبوسى، مع الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا.

رئيس البرلمان العراقى يستقبل الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس البرلمان العراقى، فى بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن رئيس البرلمان العراقى المنتهية ولايته استقبل الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وناقش الجانبان، بحسب البيان، "تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية".

3 وزراء فى الحكومة العراقية قدموا استقالتهم

يذكر أن 3 وزراء فى الحكومة العراقية قدموا استقالتهم من منصبهم بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية فى بغداد فترة ولاية رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى.

وقال حزب تقدم العراقى فى بيان إن 3 وزراء قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد إنهاء المحكمة الاتحادية بالعراق فترة ولاية رئيس البرلمان العراقى.

وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في "مقاطعة سياسية" للبرلمان العراقى. ووصف الحزب قرار المحكمة بأنه غير دستورى.