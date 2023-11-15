مؤتمر حاشد بشبين القناطر لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

نظم التحالف الوطني للجمعيات الأهلية والعمل الأهلي، مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقرر عقدها مطلع ديسمبر المقبل.

عقد المؤتمر بقرية الزهويين بمركز شبين القناطر، بحضور مصطفى الكمار، عضو التحالف بالقليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من الشخصيات العامة والمواطنين.

وأوضح مصطفى الكمار، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقليوبية وعضو حملة السيسي للانتخابات الرئاسية، أن المؤتمر جرى تنسيقه على نسق مؤتمر "حكاية وطن" حيث جرى سرد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة حكمه من منظور محايد وهو منظور قيادات العمل الأهلي والتنموي.

وأضاف أنه جري توجيه التحية للشعب الفلسطيني القوي الصامد رغم الممارسات والاعتداءات الصهيونية الغاشمة، وأشاد بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن مقدرات الأمن القومي المصري.

وأكد أحمد شعلان، عضو أمانة التحالف بالقليوبية، التأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم العظيمة، لافتًا إلى عودة الأمن ومصر لأهلها منذ عام 2014، بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن الرئيس السيسي صاحب رؤية وقيادة قوية، مشيدًا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر، مشيرًا إلى أنه قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر والقادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف، المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.