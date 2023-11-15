حماس: نتنياهو هو من يرفض شروطنا في صفقة الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال زاهر جبارين مسؤول ملف الأسرى في حماس: نتنياهو يسعى ليل نهار لإطالة أمد الحرب ويماطل في صفقة الأسرى.

وتابع زاهر جبارين مسؤول ملف الأسرى في حماس للجزيرة مباشر: لدينا شروط واضحة بخصوص صفقة الأسرى ونتنياهو هو من يرفض هذه الشروط.

وفيما سبق قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أطالب بعزل نتنياهو واختيار رئيس حكومة آخر من الليكود

وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في تصريحات صحفية، أن الجمهور الإسرائيلي لا يثق في نتنياهو.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: "يجب استبدال رئيس الوزراء نتنياهو رغم المعارك الدائرة، لقد فقدت البلاد الثقة في رئيس الوزراء، نحن بحاجة إلى رئيس وزراء آخر من الليكود".