شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة السيسى من الإسكندرية: نهضة اقتصادية كبيرة بالأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن محافظة الإسكندرية لها نصيب أن تكون المحطة الأولى فى الجولات الانتخابية على مستوى المحافظات.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه حزب حماة وطن بالإسكندرية، أن للمرشح عبد الفتاح السيسى له إنجازات عديدة فى محافظة الإسكندرية منها بشائر الخير ومينا المكس والطرق والبنية الأساسية بالمحافظة ومحور المحمودية ومحور التعمير ومشروع كوبرى 45 وتطوير الميادين ومحطة مصر.

واشار إلى أن قطاع التعليم له نصيب كبير فى الإنجازات بتطوير المدارس، منها غرب الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية ومبنى التدريب بكلية الطب جامعة الإسكندرية والمدرسة اليابانية ببرج العرب، بينما استفاد عدد كبير من المواطنين بالإسكندرية من المبادرات الرئاسية المختلفة.

وعن قطاع السياحة، قال إن هناك تطوير كبير فى المتاحف السياحية، منها المتحف اليونانى والرومانى وحديقة أنطونيادس وحدائق مصطفى كامل، بينما هناك مشروعات عديدة، منها مشروع الدلتا الجديدة ومحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى وغيرها من المشروعات العديدة التى استفاد منها أهالى الإسكندرية.

وأوضح أن الرئيس السيسى أعاد القضية الفلسطينية للمحافل الدولية، وتحدث عن قرارات شرعية لصالح الشعب الفلسطينى وعودة حقوقهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اصبحت مستقرة، وتم القضاء على الارهاب، قائلا: "نحن مؤهلون لنهضة اقتصادية كبيرة فى الأيام المقبلة ".

ودعا أهل الإسكندرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من اليوم الأول ومن الساعات الأولى، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق أن يدعمه الجميع ولنثبت للعالم أن مصر دولة متحضرة والشعب المصرى يقف بجانب القيادة السياسية الحكيمة.