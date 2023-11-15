شكرا لقرائتكم خبر عن الأحرار الاشتراكيين: سنقف خلف المرشح الرئاسى السيسى من أجل الاستقرار والأمن والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، عن الاستعداد للإنتخابات الرئاسية ومدى متابعة الحزب لها قائلا:" نتابع فترة الدعاية بدقة ونحن جزء راسخ وأصيل منها، ونهدف لتوحيد الرؤى والصف للوقوف خلف المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى".

وأضاف طارق درويش، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أننا سنقف وندعم الرئيس السيسى ليقود البلاد إلى مرحلة تالية من إتمام مراحل الإنجازات التى تمت والمزيد من الاستقرار والأمن والتنمية، والواقع الذى يبرهن على قوة الدولة المصرية فى استخدام الدبلوماسية المستفيضة فى وضع حلول للمشكلات العالقة سواء داخليا وخارجيا ووضع رؤى ملامح للدولة المصرية لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تابع طارق درويش، يكفى للرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه أعاد قوة الجيش المصرى إلى القوة التى يمكن معها ردع كل من تسول له نفسه المساس بهذه الأرض الغالية أو الاقتراب من حدود مصر أو الدولة القوية التى تستخدم مقدما الدبلوماسية الهادئة، لأن الأمن القومى المصرى خط أحمر، وهى دولة العمق الاستراتيجى للأمن القومى العربى وهى صاحبة الريادة والقوة.