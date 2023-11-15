شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب: نتواصل مع القوي السياسية الداعمة لترشح السيسى للحشد في انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا أنه يتواصل مع جميع القوى السياسية الداعمة لترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل الحشد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا لوضع خريطة مؤتمرات جماهيرية كبيرة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى خلال فترة الدعاية الانتخابية لسباق الرئاسى 2024، والمنعقد بمقر حزب إرادة جيل.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب، إن التحالف يتواصل مع كل السياسية مثل حزب مستقبل وطن وحماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب من أجل الحشد للانتخابات الرئاسية .

ومن جانبه قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن التحالف يسعي لتنظيم مؤتمرات جماهيرية بالفعل وأن تتضمن حضور مكثف من القيادات السياسية والمواطنين .

ودعا الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري للعمل علي أهمية نجاح كل المؤتمرات التي ينظمها التحالف سواء علي مستوي الكلمات التي يتم ألقاها أو علي مستوي الحضور.

بدوره قال البرلماني رجب هلال حميده نائب رئيس حزب إرادة جيل ، أن التحالف شكل لجنة تختص بتنظيم مؤتمرات جماهيرية لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى في السباق الرئاسى.

ومن جانبه طالب اللواء عبد الرؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية الاهتمام بجميع ضيوف تحالف الأحزاب المصرية خلال تنظيم المؤتمرات .