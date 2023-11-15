شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ماهيتاب محمد: المرأة في عهد السيسي تحظى بمكانة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة ماهيتاب محمد ، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن ، أن المرأة فى عهد الرئيس السيسي، حظيت بمكانة اجتماعيًا وسياسبًا وإعطاء فرص للشباب والمرأة في مجلس النواب والشيوخ.

وأضافت خلال المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء،أن أول دعم للرئيس سيكون من المرأة وسنقف بجواره ونسانده بكل قوة كما ساندنا وحقق أحلامنا وطموحاتنا.

وأضافت أنها تتمنى أن تستمر المرأة المصرية بهذا الشكل من الدعم للدولة، ولابد أن تشارك فى العملية الانتخابية المقبلة فهو حق دستوري لها ويجب على كل مرأة أن تستخدمه.

وحضر المؤتمر جموع غفيرة من المواطنين من كافة قرى ومراكز الجيزة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.