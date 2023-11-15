بدء جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة في قطاع غزة

بدأت جلسة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في حميع أنحاء قطاع غزة.
هذا، ويصوّت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد يدعو إلى "هدن وممرات إنسانية" في قطاع غزة، وذلك بعدما عجز عن إقرار أي نص بخصوص الحرب في قطاع غزة منذ اندلاعها.
والنص الجديد الذي أعدته مالطا، يدعو للتصويت إلى "هدن وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام" للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
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