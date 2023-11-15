مسؤول بوزارة خارجية جنوب إفريقيا: سنقدم شكوى في اليومين القادمين للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل

كشف مسؤول بوزارة خارجية جنوب إفريقيا للـ"جزيرة"، أننا "سنقدم شكوى في اليومين القادمين للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ويجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الفظاعات التي تحدث في غزة".

وأمِل المسؤول أن "تؤدي الشكوى إلى العدالة ومنع الإفلات من العقاب"، لافتاً الى أن "إسرائيل قوة احتلال ويتعين عليها أن تلتزم باتفاقية جنيف"، مشدداً على أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تعلن الحرب على الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال".