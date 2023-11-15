كشف مسؤول بوزارة خارجية جنوب إفريقيا للـ"جزيرة"، أننا "سنقدم شكوى في اليومين القادمين للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ويجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الفظاعات التي تحدث في غزة".
وأمِل المسؤول أن "تؤدي الشكوى إلى العدالة ومنع الإفلات من العقاب"، لافتاً الى أن "إسرائيل قوة احتلال ويتعين عليها أن تلتزم باتفاقية جنيف"، مشدداً على أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تعلن الحرب على الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بوزارة خارجية جنوب إفريقيا: سنقدم شكوى في اليومين القادمين للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.