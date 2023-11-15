مسؤول في "أنصار الله": الجيش اليمني سيحتفظ بحق الرد على تدمير طائرته المسيّرة من قبل أميركا

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لحركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، أنّ "الجيش اليمني سيحتفظ بحق الرد على تدمير طائرته المسيّرة التي اعلنت أميركا تدميرها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تصريح لقناة "الجزيرة"، بأنّ "المدمرة "توماس هاندر" دافعت عن نفسها بنجاح ضد مسيّرة خلال عبورها البحر الأحمر".

ولفت إلى أنّ "المسيّرة انطلقت من اليمن واقتربت كثيرًا من المدمرة هادنر بالقرب من باب المندب".

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، أن "البحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيّرة من اليمن في وقت سابق اليوم في البحر الأحمر".

ويأتي هذا الإعلام في وقت أعلنت فيه حركة "أنصار الله" اليمنية عن استمرارها في تنفيذ عمليات عسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد الأهداف الإسرائيلية.