صرّح الرئيس الأميركي جو بايدن، في بداية اجتماعه في كاليفورنيا مع نظيره الصيني شي جينبينغ، أنه يجب "التأكد من عدم تحوّل المنافسة إلى نزاع" بين البلدين، فيما أشار الزعيم الصيني أيضًا إلى رغبته في الحوار.
وأكّد الرئيس الصيني أنّه "لا يمكن لدولتين كبيرتين مثل الولايات المتحدة والصين أن تدير كل منهما ظهرها للأخرى"، موضحًا أنّ "النزاع والمواجهة لهما عواقب لا تطاق".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن وشي جينبينغ أعربا في مستهل اجتماعهما في كاليفورنيا عن رغبتهما في الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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