طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بعزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واختيار رئيس حكومة آخر من الليكود، مؤكداً أن "الجمهور الإسرائيلي لا يثق فيه".

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد طالب بعزل نتانياهو واختيار رئيس حكومة آخر من الليكود: الجمهور الإسرائيلي لا يثق فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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