دعت وزارة الخارجية القطرية، إلى "فتح تحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في قطاع غزة"، مستنكرةً اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبي في ما وصفته بأنه "جريمة حرب".
وطالبت الوزارة، في بيان، "بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي".
وناشدت المجتمع الدولي التحرك بشكل "عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين"، محذرةً من أن "صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم ضد الإنسانية سوف يشجع إسرائيل على المضي في ارتكاب المزيد من الفظائع"، مشيرةً إلى أن ذلك "يهدد بتوسع دائرة الغضب والعنف".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية طالبت بتحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.