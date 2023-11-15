الخارجية القطرية طالبت بتحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في غزة

دعت وزارة الخارجية القطرية، إلى "فتح تحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في قطاع غزة"، مستنكرةً اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبي في ما وصفته بأنه "جريمة حرب".

وطالبت الوزارة، في بيان، "بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وناشدت المجتمع الدولي التحرك بشكل "عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين"، محذرةً من أن "صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم ضد الإنسانية سوف يشجع إسرائيل على المضي في ارتكاب المزيد من الفظائع"، مشيرةً إلى أن ذلك "يهدد بتوسع دائرة الغضب والعنف".