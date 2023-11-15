التقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، مدير مكتب المنظمة العالمية للفرنكوفونية في بيروت ليفون أميرجانيان، وبحثا في أهمية تعزيز الفرنكوفونية في الإعلام الرسمي.

كانت هذه تفاصيل خبر المكاري عرض مع أميرجانيان أهمية تعزيز الفرنكوفونية في الإعلام الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.