شكرا لقرائتكم خبر العراق يكشف مصير انتخابات المحافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية العراقية، علي الشكري أمس، أن انتخابات مجالس المحافظات، التي ستجرى في 18 ديسمبر، ستكون مفصلية لتشكيل حكومات محلية جديدة ومنتخبة.

وأضاف «هذه الانتخابات مفصلية وتأتي للمرة الأولى بعد إجراء آخر انتخابات لمجالس المحافظات غير المنتظمة قبل 10 سنوات عام 2013».

وتابع «نسعى إلى بذل المزيد من الجهود لإجراء هذه الانتخابات في موعدها لضمان الحريات الأساسية وحرية التعبير، وتعزيز المشاركة، كونها تعد من أبرز أشكال الديمقراطية للتعبير عن إرادة الشعب».

وحث رئيس هيئة المستشارين والخبراء في الرئاسة العراقية وسائل الإعلام على توجيه الناخبين لترسيخ ثقافة الانتخابات وقبول نتائجها.