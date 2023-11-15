العراق يكشف مصير انتخابات المحافظات

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وأضاف «هذه الانتخابات مفصلية وتأتي للمرة الأولى بعد إجراء آخر انتخابات لمجالس المحافظات غير المنتظمة قبل 10 سنوات عام 2013».
وتابع «نسعى إلى بذل المزيد من الجهود لإجراء هذه الانتخابات في موعدها لضمان الحريات الأساسية وحرية التعبير، وتعزيز المشاركة، كونها تعد من أبرز أشكال الديمقراطية للتعبير عن إرادة الشعب».
وحث رئيس هيئة المستشارين والخبراء في الرئاسة العراقية وسائل الإعلام على توجيه الناخبين لترسيخ ثقافة الانتخابات وقبول نتائجها.
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