شكرا لقرائتكم خبر 12 إرهابيا في قبضة الجيش الجزائري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت وحدات من الجيش الجزائري القبض خلال الأسبوع على 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بمحافظات البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها بأن العمليات المتفرقة التي نفذها ‏الجيش تأتي في سياق الجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.

ويلاحق الجيش الجزائري على مدار السنوات الماضية الإرهابيين وأصحاب الفكر المتطرف، حيث تطبق عليهم أقصى العقوبات، في سبيل منع الكراهية والتعصب من الانتشار داخل المجتمع.