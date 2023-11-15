شكرا لقرائتكم خبر 12 إرهابيا في قبضة الجيش الجزائري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها بأن العمليات المتفرقة التي نفذها الجيش تأتي في سياق الجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
ويلاحق الجيش الجزائري على مدار السنوات الماضية الإرهابيين وأصحاب الفكر المتطرف، حيث تطبق عليهم أقصى العقوبات، في سبيل منع الكراهية والتعصب من الانتشار داخل المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 إرهابيا في قبضة الجيش الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.