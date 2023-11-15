شكرا لقرائتكم خبر الحملة الشعبية السعودية تغيث سكان غزة بـ 35 طنا من الأغذية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتواصل الطائرات السعودية لأهل غزة ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع المحاصر، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحملة الشعبية السعودية تغيث سكان غزة بـ 35 طنا من الأغذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.