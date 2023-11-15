شكرا لقرائتكم خبر الحملة الشعبية السعودية تغيث سكان غزة بـ 35 طنا من الأغذية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الجسر الجوي السعودي طلعاته لإنقاذ أهل غزة، ووصلت إلى مطار العريش الدولي المصري أمس، الطائرة الإغاثية السابعة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتتواصل الطائرات السعودية لأهل غزة ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع المحاصر، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.