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الحملة الشعبية السعودية تغيث سكان غزة بـ 35 طنا من الأغذية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الجسر الجوي السعودي طلعاته لإنقاذ أهل غزة، ووصلت إلى مطار العريش الدولي المصري أمس، الطائرة الإغاثية السابعة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتتواصل الطائرات السعودية لأهل غزة ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع المحاصر، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

MO Nasa

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