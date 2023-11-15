إسرائيل تعترف بمقتل اثنين من ضباطها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل اثنين من ضباطه، وأعلن اسمهما، مؤكدا مقتلهما في اشتباكات بقطاع غزة، إضافة إلى إصابة 4 آخرين في معارك بشمال غزة. ويرتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في المعارك البرية بغزة إلى 49، كما يرتفع إلى 368 عسكريا و59 شرطيا منذ 7 أكتوبر.

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