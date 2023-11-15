شكرا لقرائتكم خبر إعادة تزويد شاحنات الأمم المتحدة بالوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي توافق فيها إسرائيل على السماح بدخول الوقود إلى غزة.
ووفقا للتقرير، فإن الديزل مخصص حصريا للشاحنات التابعة للأمم المتحدة وليس للمستشفيات.
وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أن نقص الوقود في غزة قد يعطل بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية في الأيام المقبلة، ولم يعد من الممكن تفريغ البضائع وتوزيعها، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقف الرافعات والناقلات الشوكية.
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