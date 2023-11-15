دخول أول شاحنة وقود إلى غزة

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وبثت قناة «القاهرة» الإخبارية لقطات تظهر دخول الشاحنة، مشيرة إلى أنها تتبع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعمل على إدخال حوالي 25 ألف لتر من الوقود للقطاع.
ويأتي دخول الشاحنة بعد انقطاع حوالي أكثر من 40 يوما في دخول الوقود إلى قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
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