العدوان على غزة يضرب المطاعم الإسرائيلية:  50% نسبة تراجع المبيعات

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت المطاعم الإسرائيلية في المناطق القريبة من غزة جنوباً ومن الحدود اللبنانية شمالاً، ومع الاقتراب من المركز تعود تدريجياً إلى نشاطها الجزئي، لكنها لا تزال بعيدة جداً عن أرقام ما قبل الحرب.

وبحسب بيانات شركة ثابت التي تدير نظام إدارة وتشغيل المطاعم لدى الاحتلال، ففي الأسبوع الرابع من الحرب، بلغت نسبة المطاعم التي عادت إلى النشاط الجزئي في منتصف الأسبوع 76%، وبلغ حجم مبيعاتها 48% مقارنة بأسبوع ​​قبل الحرب. وبلغت نسبة المطاعم التي عادت إلى النشاط الجزئي في عطلات نهاية الأسبوع 75%، وبلغ حجم مبيعاتها 66%.

ووفق ثابت، انخفض متوسط ​​الدفع لكل عشاء في مطاعم الجلوس بنسبة 7% منذ بداية الحرب، لكن في التحصيل الذاتي ارتفع متوسط ​​مبلغ الطلب بنسبة 5% وفي عمليات التوصيل بنسبة 7%. "ينفق الناس أقل في المطاعم لأنهم يغادرون المنزل أقل، لكن عمليات التسليم والالتقاط أصبحت أكبر"، يوضح عيدان شاكيد، نائب الرئيس للمنتجات في تابت لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي. ​​وتستند بيانات أبحاث الشركة إلى ما يقرب من 2000 مطعم وبار ومقهى.

وبحسب شاكيد: "نرى في نظامنا عدد الطلبات على الجلوس في المطاعم، قد انخفض بشكل كبير . اعتبارًا من الأسبوع الأخير من الحرب، وصل إلى 40% من جميع الطلبات التي كانت قبل الحرب. "ليس كل الناس على استعداد للجلوس في مطعم لا يوجد به منطقة محمية، والمطاعم تغلق قبل ساعتين من الساعة المعتادة. الناس يخافون من مغادرة المنزل أو يفضلون أيضًا توفير المال".

ودخلت صناعة المطاعم الحرب منذ البداية في حالة سيئة. تسبب التضخم والقفز في أسعار الفائدة في قيام العديد من الأسر بتقليص وقت قضاء الوقت في المطاعم، والآن أدت الحرب إلى تفاقم الضرر الذي لحق بالدخل، وفق "كالكاليست". عدا عن ذلك، دخلت المطاعم في حرب مع نقص في العاملين منذ فيروس كورونا، والآن تتفاقم هذه الضائقة مع تجنيد العديد من العمال في الاحتياط.

وكما هو متوقع فإن الضرر الأكبر يقع في الجنوب وفي الشمال. وتم إغلاق المطاعم في المستوطنات والكيبوتسات المحيطة وعسقلان وسديروت بشكل كامل منذ 7 أكتوبر. حوالي 35% من المطاعم والمقاهي التي أعيد فتحها في الجنوب تفعل ذلك فقط من خلال خدمات التوصيل والوجبات الجاهزة. في بئر السبع تعمل 20% فقط من المطاعم، وفي أشدود 25%.

وفي البلدات القريبة من الحدود مع لبنان وسورية، المطاعم والمقاهي مغلقة بالكامل. تعمل 50% فقط من المطاعم في هضبة الجولان، و79% في الجليل الأعلى، و49% في الجليل الأسفل، و74% في الجليل الغربي.

وقال إيتان لابيل، صاحب مطعم "بات يئير" لموقع "كالكاليست": "لقد أغلقت منذ بداية الحرب، وكان من المفترض أن يكون شهر أكتوبر هو الشهر الذي يوفر الوقود لفصل الشتاء بأكمله. لقد وضعنا كل شيء تقريبًا من موظفينا البالغ عددهم 106 في إجازة، باستثناء موظفي المحاسبة والصيانة".

العربي الجديد