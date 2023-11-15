​رويترز: خامنئي يبلغ رئيس حركة حماس "هنية": "لن نخوض الحرب نيابة عنكم"

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤولون ايرانيون رفيعو المستوى إن المرشد علي جامنئي أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، أن طهران لن تدخل في الحرب بشكل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت رويترز عن المسؤولين قولهم إن خامنئي أبلغ هنية خلال لقائهما أوائل نوفمبر الجاري في طهران أن بلاده لن تدخل في الحرب بشكل مباشر.

وذكرت أن خامنئي قال لـهنية: ""لم تعطونا أي تحذير بشأن هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، لذلك لن نخوض الحرب نيابة عنكم".

كما نقلت الوكالة عن مسؤول في حماس قوله إن "خامنئي حث هنية على إسكات الأصوات الفلسطينية التي تدعو علنا إيران وحزب الله للانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل بشكل كامل".