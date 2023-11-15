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«الطيران المدني الكويتي»: احتواء حريق بسيط بمبنى مطار الكويت الدولي «تي2»

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني مساء اليوم الأربعاء احتواء حريق بسيط نشب في محيط مبنى الركاب« تي 2» بمطار الكويت الدولي مؤكدة عدم تأثر الحركة الملاحية به مع اقتصار الأضرار على الماديات.

وقال المتحدث باسم «الطيران المدني» عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الحريق الذي تم التعامل معه من قبل قوة الإطفاء العام خلف أضرار مادية بسيطة تتعلق ببعض المواد الإنشائية.

ولفت إلى أن «حركة الملاحة الجوية لم تتأثر من هذا الحريق المحدود وتسير وفق جداول التشغيل المعتمدة» مبينا أنه «جاري العمل للوقوف على أسباب هذا الحريق من قبل المختصين».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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