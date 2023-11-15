الولايات المتحدة تعلن استئناف مساعداتها الغذائية إلى إثيوبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «يو إس إيد» أنّ واشنطن ستستأنف اعتباراً من الشهر المقبل مساعداتها الغذائية إلى سائر أنحاء إثيوبيا بعدما أبرمت اتفاقاً يتيح لها مراقبة توزيع هذه المساعدات وضمان وصولها لمستحقّيها.

وقالت «يو إس إيد» في بيان إنّ «إرسال المساعدات الغذائية إلى سائر أنحاء إثيوبيا سيُستأنف في ديسمبر المقبل لفترة أوّلية مدّتها عام واحد ستراقب خلاله الوكالة ما إذا كانت أديس أبابا تفي فعلاً بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق».

ويعتمد نحو 17% من سكّان إثيوبيا البالغ عددهم 120 مليون نسمة على المساعدات الغذائية الدولية.