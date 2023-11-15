مصر: ضرورة تجنب اتساع الصراع والتصعيد في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس موقف بلاده الداعي إلى ضرورة تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية وخاصة التطورات في قطاع غزة حيث استعــرض السيسي الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

وأضاف أن الوزير لوكورنو ثمن من جانبه الجهود المصرية المتواصلة، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.