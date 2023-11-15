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ابن فرحان يدعو إلى تسهيل دخول قوافل المساعدات لقطاع غزة

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ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً.
وشدد ابن فرحان خلال اتصال هاتفي مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، أمس، على ضرورة وقف الاعتداءات على المدنيين والمستشفيات.
كما بحث الجانبان آخر المستجدات في قطاع غزة وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء «واس».
وأكد وزير الخارجية السعودي أهمية المسارعة في تأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية الضرورية، وتسهيل دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري لتخفيف حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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