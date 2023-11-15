بالخطوات.. رابط دخول نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث رواد مؤشر البحث العالمي جوجل، وخاصة طلاب المملكة العربية السعودية، عن الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية الخاص بنظام نور والذي تقوم الوزارة اعلان النتائج الخاصة بالطلاب من خلاله.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه يستطيع الطلاب الدخول على هذا النظام من أجل الاطلاع على النتائج وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

يدخل الطالب أو ولي امرة في البداية على الموقع الرسمي الخاص بنظام نور.

يسجل الطالب أو ولي إمرة الدخول على الموقع من خلال كتابة كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

ينقر الطالب بعد ذلك على خانة نتائج الطلاب.

يتم اختيار الطالب الذي يرغب في الاستعلام عن النتيجة الخاصة به عبر المنصة.

يختار الطالب الفصل الدراسي الأول.

يدخل الطالب كافة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

يضغط الطالب على خانة الاستعلام التي تظهر في نهاية الشاشة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب في حالة قيام وزارة التعليم السعودي في البلاد اعتمادها.

دخول نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق 1445 اضغط على الرابط التـــــالي.