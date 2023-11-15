بيان قطري عاجل بشأن استهداف الاحتلال المستشفيات في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعت دولة "قطر"، لفتح تحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في غزة، مُستنكرةً اقتحام جيش الاحتلال مجمّع الشفاء الطبي، ما يُشكل جريمة حرب، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم الأربعاء.

وطالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان، بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، معتبرةً أنه جريمة حرب وتعد سافر على القوانين والاتفاقيات الدولية.

فلسطين تُعلن ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة:

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 11320 شهيدًا ينهم 4650 طفلًا و3145 امرأةً و685 مُسنًا مُنذ بدء العدوان على القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن 3600 مدني ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض بينهم 1750 طفلًا.

وأضافت الوزارة: ارتقى 202 شهيد من الكوادر الصحية و36 من الدفاع المدني وأكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية في غزة.

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن 25 من أصل 35 مستشفى في غزة توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

حقيقة مُوافقة الاحتلال الإسرائيلي على إدخال وقود للشاحنات الأممية بغزة:

كشف "مصدر إغاثي"، عن مُوافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي على إدخال وقود للشاحنات الأممية في قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمات أممية عن تعليق عملها في القطاع المحاصر بسبب نفاد الوقود الذي تستخدمه الشاحنات لتوزيع مساعدات شحيحة تدخل إلى غزة عبر معبر رفح.

وقال مصدر في عمليات الإغاثة يوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.

وأفاد المصدر بأن الوقود مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة وليس للمستشفيات، وأضاف أن الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي تعليقًا حتى الآن كما لم يُصدر تعليق فوري من "حماس".