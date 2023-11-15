رئيسة المفوضية الأوروبية تطير إلى "مصر والأردن" في زيارة رسمية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "المفوضية الأوروبية"، أن رئيسة المفوضية "أورسولا فون دير لاين" ستتوجه بزيارة رسمية إلى مصر والأردن يوم 18 نوفمبر الجاري، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وكتب المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في حسابه على "إكس" ("تويتر" سابقًا)، يوم الأربعاء، أن فون دير لاين ستلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، ثم ستتوجه إلى سيناء للترحيب بوصول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أيضًا أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن فون دير لاين تخطط لزيارة مصر وعرض خطة لمساعدة القاهرة، بما في ذلك بالاستثمارات بحجم 9 مليارات يورو، للتخفيف من تأثير عواقب التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل على اقتصاد البلاد.

أول تعليق من رئيسة المفوضية الأوروبية على فتح معبر رفح:

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، بأن دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة يعد خطوة أولى لتخفيف المُعاناة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء السبت.

وفتح معبر رفح أبوابه، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات من "مصر" إلى قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وبث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مُغلقًا مُنذ بدء التصعيد في القطاع.

وقالت حركة حماس إن 20 شاحنة مساعدات من المفترض أن تدخل عبر المعبر، تحمل أدوية ومعدات طبية وكميات محدودة من الأغذية.