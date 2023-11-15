الإمارات تُجدد رفضها استهداف المستشفيات والمؤسسات والأعيان المدنية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - عبّرت دولة "الإمارات"، عن ادانتها واستنكارها بشدة للقصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني والهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت "الإمارات"، رفضها القاطع لاستهداف المستشفيات والمؤسسات والأعيان المدنية في القطاع.

وبدورها؛ أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.

كما حثت دولة الإمارات المجتمع الدُّولي على بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.

بيان قطري عاجل بشأن استهداف الاحتلال المستشفيات في غزة

دعت دولة "قطر"، لفتح تحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في غزة، مُستنكرةً اقتحام جيش الاحتلال مجمّع الشفاء الطبي، ما يُشكل جريمة حرب، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم الأربعاء.

وطالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان، بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، معتبرةً أنه جريمة حرب وتعد سافر على القوانين والاتفاقيات الدولية.

فلسطين تُعلن ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة:

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 11320 شهيدًا ينهم 4650 طفلًا و3145 امرأةً و685 مُسنًا مُنذ بدء العدوان على القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن 3600 مدني ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض بينهم 1750 طفلًا.

وأضافت الوزارة: ارتقى 202 شهيد من الكوادر الصحية و36 من الدفاع المدني وأكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية في غزة.

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن 25 من أصل 35 مستشفى في غزة توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.