رئيس كلية الجراحين البريطانية: ١٦ ألف ناخبًا على مستوى العالم أعطوني صوتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور هاتى عتيبة، رئيس الكلية الملكية للجراحين فى بريطانيا، إن هناك ١٦ ألف ناخبا على مستوى العالم انتخبوني رئيسًا للكلية الملكية للجراحين والأطباء، وأن والكلية الملكية للجراحين والأطباء فى بريطانيا عمرها ٤٣٥عاما.

وأضاف عتيبة خلال مداخلة زووم لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بي سى مصر، اليوم الأربعاء ، أننا ندير امتحانات الزمالة البريطانية فى بريطانيا والعالم كله ونأتي إلى مصر ونجرى الامتحانات نفسها، وأنه من غير شهاداتنا لن يتواجد جراح فى بريطانيا يستطيع العمل أو طبيب يستطيع ممارسة تخصصه.

وتابع عتيبه قائلًا: "أنا عضو فى الكلية الملكية للجراحين فى بريطانيا منذ أكثر من ٢٥عاما، وكل ما كنت أحلم به، أن أكون طبيبًا ناجحًا، أستطيع علاج أى شخص فى العالم".

وأردف رئيس الكلية الملكية للجراحين فى بريطانيا، أن مكالمة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جعلتني يشعر بالسعادة الكبيرة.

ولفت إلى، أن الدكتور مجدي يعقوب، يتمتع بسمعة طيبة عالميًا، وهو قدوة كبيرة يحتذى بها الجميع.

واختتم، بأن تكريم الكلية الملكية للجراحين فى بريطانيا الدكتور مجدى يعقوب، هو تكريم للإنسانية.

جدير بالذكر أن الدكتور هانى عتيبه، يعد أول طبيب مصرى يتولى رئاسة الكلية الملكية للجراحين فى بريطانيا.