"المتحدة" للخدمات الإعلامية: منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية بالتساوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قررت المتحدة للخدمات الإعلامية بكافة وسائلها منح كل مرشح رئاسي عدد " ١٠٠ دقيقة إعلانية" بالتساوي حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أن ذلك يأتي إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتذاع في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين.

يأتي ذلك دعما وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الانحياز إلى أحد، وتؤكد المتحدة أنها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وفي إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعما وتشجيعا للعملية الانتخابية.