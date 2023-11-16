ماذا يحدث في سوق السجائر؟.. رئيس شعبة الدخان يجيب - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، إنه توجد مشكلة في السجائر، تسبب بها العديد من الأشخاص، مشيرا إلى أن المسافة بينه وبين جميع الشركات واحدة، لكن الشركة التي تخطئ، أقف لها بالمرصاد.

وأضاف إمبابي، خلال برنامج "تحت الشمس"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أنه في شهر مارس الماضي وزير المالية قدم موازنة 23/24 لمجلس النواب، وطلب منه أن يأتي من هذا القطاع بـ 88 مليار جنيهًا، مُعلقًا:"مفترض كل شخص يسأل نفسه، هو جاب الموازنة 22 كام؟.. 81 مليار، إذًا هناك فارق 7 مليار".

وأوضح رئيس شعبة الدخان، أن هذا الفارق لا يمكن أن يأتي في ظروف قلة الإنتاج وارتفاع مستلزماته إلا بانخفاض الضريبة، وتحدثت كمسؤول لأني حلقة الوصل.

وتابع: "قلت لوزير المالية، أنتم عايزين 7 مليار صح؟، وقالي بالظبط، وقعدنا أكثر من اجتماع، وأنا أتعلم منه، وقلنا لازم يتم تعديل التشريع الضريبي، والتشريع الضريبي يتمثل في أن السجائر 3 مستويات، مستوي دنيا، ووسطي، وعليا".

وأكمل امبابي: "المستوى الدنيا كانت من جنيهًا إلى 24، والوسطى من 24 إلى 35، والعليا من 35 وأنت طالع، وقلنا ليه مش هينفع، لأني بردوا بحافظ على الشركات، وقلنا نوسع الشرائح نتيجة أسعار الدولار، وخلينا الشريحة الأولى من جنيه لـ 31 جنيهًا، والشريحة الثانية جعلناها من 31 حتي 45 جنيهًا، وأن السجائر عليها 50 % ضرائب من سعر بيع العلبة للدولة".