بديل للمستورد.. جولة في مصنع المياه المعدنية التابع لوزارة التموين - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أجري "الخليج 365" جوله داخل خطوط انتاج المياه المعدنية التابعة لمصنع طنطا للزيوت التابع لوزارة التموين، وتم استعراض خطوط الإنتاج بداية من استخراج المياه من الآبار حتى التعبئة والتي تتم بشكل غير يدوي.

وأكد المهندس إبراهيم خطاب رئيس شركة طنطا للزيوت والصابون فى تصريح خاص لمصراوي، أن شركة طنطا للزيوت والصابون تستهدف إنتاج خط مياه طبيعية جديد بجانب الخط المقام حاليًا بطاقة إنتاجية 120 ألف كرتونة شهريًا ماركة نقاء، مضيفا أن المياه يتم بيعها من منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات كما أنها متواجدة فى المحلات والسوبر ماركت.