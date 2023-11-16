شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب: الحركة السياسية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بمقر حزب إرادة جيل لوضع خريطة مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.
وبدوره انتقدالدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، دعوات بعض القوى السياسية التى تسعي لتسوية انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن الانتخابات سوف يشارك به كافة أطياف الشعب المصري، مؤكدا أن البعض يستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة للتأثير السلبي بعدم مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية.
وأشار رئيس الحزب العربي، أن الدور الحقيقي لجميع أحزاب التحالف يكمن في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الهام، خاصة في ظل التحديات التى يمر بها وطننا، مشددا على أهمية الانتشار داخل القرى والنجوع لمصارحة المواطن بصعوبة هذه التحديات، التى تحتم عليه الذهاب للادلاء بصوته والمشاركة الإيجابية.
قال رجب هلال حميدة، ممثل حزب إرادة جيل، إن البعض يرى أن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا يهدف لدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية، بينما الواقع أننا ذاهبون لدعم أنفسنا بالمقام الأول وليس دعم الرئيس، مؤكدا أن في عهد الرئيس السيسي شهدنا طفرة حقيقية في الحركة السياسية، التى يتم مراقبتها محليًا دولياً.
وأشار حميدة، أن الأحزاب والقوى السياسية تدرك جيدا أنها عادت للعمل السياسي في عهد الرئيس السيسي، فهناك أحزاب لم تر النور على مدار 20 عاماً، لكنها نجحت في العودة للحراك السياسي وعادت للنور مجددا في هذا العهد، لافتًا إلى أن أهمية توعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وأهمية الاصطفاف بجانب القيادة السياسية في هذه الظروف الراهنة.
فيما قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن محاولة بعض القوي السياسية لتشويه الانتخابات الرئاسية تدل على الإفلاس السياسي، مؤكدا أن خير دليل على حقيقة ومصداقية العملية الانتخابية ونزاهتها إتاحة الفرصة أمام كافة المرشحين الرئاسيين للحشد لخوض سباق الانتخابات الرئاسية بكل نزاهة وشرف.
وأوضح خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بمقر حزب إرادة جيل لوضع خريطة مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، أن جميع المرشحين الرئاسيين تمكنوا من عقد مؤتمرات جماهيرية حادة لاستعراض برامجهم الانتخابية على المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، واصفاً تلك الدعوات بأنها فاشلة وهدامة يقف ورائها بعض المنفذين للاجندات الخارجية.
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