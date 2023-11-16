شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب: الحركة السياسية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا أن الحركة السياسية شهدت طفرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أن جميع الأحزاب السياسية التي تحت مظلة تحالف الأحزاب تعمل علي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بمقر حزب إرادة جيل لوضع خريطة مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

وبدوره انتقدالدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، دعوات بعض القوى السياسية التى تسعي لتسوية انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن الانتخابات سوف يشارك به كافة أطياف الشعب المصري، مؤكدا أن البعض يستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة للتأثير السلبي بعدم مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية.

وأشار رئيس الحزب العربي، أن الدور الحقيقي لجميع أحزاب التحالف يكمن في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الهام، خاصة في ظل التحديات التى يمر بها وطننا، مشددا على أهمية الانتشار داخل القرى والنجوع لمصارحة المواطن بصعوبة هذه التحديات، التى تحتم عليه الذهاب للادلاء بصوته والمشاركة الإيجابية.

قال رجب هلال حميدة، ممثل حزب إرادة جيل، إن البعض يرى أن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا يهدف لدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية، بينما الواقع أننا ذاهبون لدعم أنفسنا بالمقام الأول وليس دعم الرئيس، مؤكدا أن في عهد الرئيس السيسي شهدنا طفرة حقيقية في الحركة السياسية، التى يتم مراقبتها محليًا دولياً.