شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حملة حازم عمر: "الشعب الجمهوري" كان يخطط منذ نشأته للدفع بمرشح للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيمان طلعت عضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، إن اعتبار حزب الشعب الجمهوري، حزب مؤيد للدولة المصرية هو أمر معترف به، مشيرة إلى أن الحزب أنشئ لمواجهة ما وصفته بـ"الحركة الفاشية الدينية" ومعارضة جماعة الإخوان.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on": "في أولى فترات تولى الرئيس السيسي الحكم، كانت فترة شديدة الصعوبة، وكانت الدولة المصرية تفتقر لبعض مؤسساتها، وكان لابد من تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة للوصول للديومقراطية".

وقالت: "حزب الشعب الجمهوري مع تراكم الخبرات، كان لديه خطة في أن يكون له مرشح رئاسي في مرحلة من المراحل، وهو يطرح هذا البرنامج للمواطن المصري، والمواطن المصري هو صاحب قراره".

وتابعت: "الأفكار التي نتناولها في حزب الشعب الجمهوري، هي أفكار تتحدث عن الدولة المصري ووجودها بثوابتها وتوجهنا لم يتغير منذ البداية، ولا يوجد حزب داخل مصر غير داعم للدولة المصرية".