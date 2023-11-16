شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نؤمن بضرورة طرح برنامج سياسي مغاير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والعضو بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنها تؤمن بضرورة طرح برنامج سياسي مغاير، مشيرة إلى أن موقع الحزب المصري الديموقراطي، في المعارضة لم يتغير على الإطلاق منذ أن وُجد في الحياة السياسية.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on": "هذا يتسق مع مشاركتنا السياسية طوال الوقت، ونحن في أي منصة انتخابية ومحفل انتخابي، مع المشاركة قلبا وقالبا، لأنه لن تحدث تنمية وتطور للحياة السياسية إلا بفعل التراكم، وهو ما نحاول فعله اليوم".

وقالت: "فريد زهران واحد من القلائل في الحياة السياسية المصرية موجود في المشهد السياسي طوال الوقت، وإذا كتب أحدهم اسم فريد زهران منذ أن كان طالبا، ستجد العديد من المحطات السياسية في حياته".

وتابعت: "نحن أمام تحدٍ كبير في فتح المجال العام منذ سنوات، المجال السياسي كان فيه مشكلة حقيقية وكبيرة، والناس بعد التعاطي الواسع مع الأحداث التي مرت بها الأحداث السياسية ومرورنا بثورتين أصبح هناك عزوف عن المشاركة السياسية وأصبح الرموز لديهم تحديات كبيرة في ممارسة العمل السياسي".

وقالت: "أرى أن الحوار الوطني كان خطوة مؤسسة في أن يسمعنا الناس".