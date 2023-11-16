شكرا لقرائتكم خبر عن رشا أبو شقرة: حزب الوفد على قلب رجل واحد خلف المرشح الرئاسي عبد السند يمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رشا أبو شقرة، عضو بحملة المرشح عبد السند يمامة، إن الاختلاف موجود في كل مكان وأي حزب، مشيرة إلى أن الاختلافات بحزب الوفد كانت قبل أن يعلن الدكتور عبد السند يمامة ترشحه، وكان أخرين يريدون الترشح، ولكن بعد اتخاذ القرار بشكل حزب انتهت الخلافات وأعلن الجميع تأييده.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on": "كل الوفديين أصبحوا على قلب رجل واحد خلف الدكتور عبد السند يمامة، والاعتراض كان فقط قبل الترشح، ولكن بعد الترشح رسميا انتهى الخلاف واصطف الجميع خلف مرشح الحزب".

وقالت: "حزب الوفد الوحيد المرتبط بكفاح الشعب المصري واستقلاله وثورة 1919 ومن أقدم الأحزاب في العالم، وهو تاريخ عظيم يجبر كل وفدي بالثوابت الوفدية".