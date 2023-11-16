"سبوتنيك": صواريخ استهدفت قاعدة الجيش الأميركي في "حقل العمر النفطي" شرقي دير الزور

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن تعرّض أكبر قواعد الجيش الأميركي في سوريا إلى هجوم برشقة صواريخ أدت إلى اشتعال النيران داخلها تزامنًا مع هجوم يشنه مقاتلو "العشائر العربية" ضد عدد من المواقع المراكز المحيطة بالقاعدة المذكورة.

وأكّدت "سبوتنيك" أن قصف بالقذائف الصاروخية تعرضت له قاعدة الجيش الأميركي في "حقل العمر النفطي" شرقي دير الزور أدى إلى اندلاع النيران داخل المنطقة الخضراء في الحقل، وقامت القوات الأميركية بتسيير طيرانها الحربي في المنطقة مع فتح جدار الصوت فوق البلدات المحيطة بحقل العمر النفطي.

ولفتت إلى أن الهجوم الصاروخي سمع صداه في أرجاء المنطقة المحيطة بالقاعدة التي تتعرض هي الأخرى لهجمات عبر الأسلحة الرشاشة والقذائف على مواقع قوات "قسد" الموالية للجيش الأميركي من قبل مسلحي العشائر العربية.