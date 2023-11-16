مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لا يمكن أن تكون الهدن الإنسانية بديلًا لوقف إطلاق النار في غزة

أشار المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إلى أنّه "لا نعتقد أنّ مجلس الأمن الدولي عليه الخضوع لإرادة الولايات المتحدة الأميركية".

ولفت، تعليقًا على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدن إنسانية في غزة، إلى أنّه "لا يمكن أن تكون الهدن الإنسانية بديلا لوقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدًا أنّه "لدينا مخاوف جدية من عدم تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن على أرض الواقع".

وشدد نيبينزيا، على أنّ "الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء بينما تلقي وفود مجلس الأمن خطابات بليغة".

هذا، ورفض مجلس الأمن تعديلًا روسيًا على مشروع القرار بعدما صوتت فشل بالحصول على الغالبية المؤيدة.